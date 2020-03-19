BRIEF-Supersonic Imagine FY EBITDA Loss Narrows To EUR 4.9 Million

March 19 (Reuters) - Supersonic Imagine SA:
* FY CASH POSITION OF EUR 6.51 MILLION AT DECEMBER 31, 2019
* ON CORONAVIRUS: TO DATE, IMPACT OF THIS EPIDEMIC ON COMPANY’S 2020 RESULTS IS DIFFICULT TO PREDICT AND QUANTIFY
* ON CORONAVIRUS: CASH POSITION OF SUPERSONIC GROUP SHOULD ENABLE GROUP TO BE IN A POSITION TO DEAL WITH UNCERTAINTIES RELATED TO CURRENT EPIDEMIC
* FY EBITDA LOSS EUR 4.9 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 6.5 MILLION YEAR AGO
* FY CORE OPERATING RESULT LOSS OF EUR 8.4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)