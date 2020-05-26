Healthcare
May 26, 2020 / 5:23 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Supersonic Imagine Sees No Major Risk Of Supply Chain Disruption

1 Min Read

May 26 - SUPERSONIC IMAGINE SA:

* REPORTED ON MONDAY COMPOSITION OF BUREAU, INFORMATION RELATING TO COMBINED SHAREHOLDERS’ MEETING AND 2020 OUTLOOK

* IT REMAINS DIFFICULT TO QUANTIFY IMPACT OF CORONAVIRUS EPIDEMIC ON GROUP’S ACTIVITY FOR CURRENT YEAR

* SO FAR, HAS SEEN DECLINE IN ACTIVITY IN ITS MAIN MARKETS FRANCE, CHINA AND UNITED STATES

* DELAYS IN SUPPLIER DELIVERIES WERE OBSERVED IN MARCH AND APRIL, BUT NO MAJOR RISK OF SUPPLY CHAIN DISRUPTION

* GROUP’S CASH POSITION SHOULD ENABLE IT TO BE IN POSITION TO DEAL WITH THE UNCERTAINTIES RELATED TO CURRENT EPIDEMIC

Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below