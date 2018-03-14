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Market News
March 14, 2018 / 11:49 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Supervalu Announces Plans To Exit Farm Fresh Banner

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Supervalu Inc:

* SUPERVALU ANNOUNCES PLANS TO EXIT FARM FRESH BANNER

* SUPERVALU INC - ENTERED INTO THREE SEPARATE AGREEMENTS TO SELL 21 OF ITS 38 FARM FRESH FOOD & PHARMACY STORES FOR ABOUT $43 MILLION

* SUPERVALU INC - ALSO CONTINUING DISCUSSIONS, EXPLORING POTENTIAL TRANSACTIONS TO SELL REMAINING FARM FRESH STORES

* SUPERVALU INC - ALSO CONTINUE TO AGGRESSIVELY PURSUE INITIATIVES INCLUDING COST REDUCTION ACROSS COMPANY

* SUPERVALU INC - TRANSACTIONS WERE UNANIMOUSLY APPROVED BY SUPERVALU’S BOARD OF DIRECTORS Source text for Eikon: Further company coverage:

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