BRIEF-Supervalu Confirms Receipt Of Director Nominations From Blackwells Capital

March 22 (Reuters) - Supervalu Inc:
* SUPERVALU CONFIRMS RECEIPT OF DIRECTOR NOMINATIONS FROM BLACKWELLS CAPITAL
* SUPERVALU - CONFIRMED BLACKWELLS CAPITAL HAS PROVIDED NOTICE OF ITS INTENTION TO NOMINATE SIX DIRECTOR CANDIDATES TO STAND FOR ELECTION TO BOARD
* SUPERVALU - DO NOT BELIEVE CHANGES TO BOARD PROPOSED BY BLACKWELLS ARE NECESSARY TO ENSURE CONTINUED EXECUTION OF CO’S INITIATIVES
* SUPERVALU INC - BLACKWELLS’ STAKE IS ABOUT 2% OF CO’S SHARES WHEN EXCLUDING OUT-OF—MONEY OPTIONS HELD BY BLACKWELLS
* SUPERVALU - NOTES BLACKWELLS INTENT TO NOMINATE 3 DIRECTOR CANDIDATES TO BOARD LAST MONTH; BLACKWELLS NOW PROPOSED TO REPLACE 6 OF 9 BOARD MEMBERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)