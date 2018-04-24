FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 24, 2018 / 8:42 PM / Updated an hour ago

BRIEF-SUPERVALU Q4 Sales $3.59 Billion

Reuters Staff

2 Min Read

April 24 (Reuters) - Supervalu Inc:

* SUPERVALU REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FISCAL 2018 RESULTS

* Q4 SALES $3.59 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $3.94 BILLION

* ANNOUNCES PURSUING SALE OF ITS SHOP ‘N SAVE AND SHOP ‘N SAVE EAST RETAIL OPERATIONS

* ANNOUNCES SALE LEASEBACK TRANSACTIONS FOR EIGHT DISTRIBUTION CENTERS

* INTRODUCES FISCAL 2019 OUTLOOK

* QTRLY RETAIL IDENTICAL STORE SALES WERE POSITIVE 0.1 PERCENT

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.86

* QTRLY EARNINGS PER SHARE FROM CONTINUING OPERATIONS $0.64

* CO DETERMINED IT WOULD REVISE ITS DEFINITION OF ADJUSTED EBITDA IN FISCAL 2019

* SEES 2019 TOTAL OPERATING EARNINGS FROM $147 MILLION TO $171 MILLION

* FISCAL 2019 ADJUSTED EBITDA FROM CONTINUING OPERATIONS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $375 MILLION TO $400 MILLION

* RETAIL ID SALES FOR FISCAL 2019 ARE EXPECTED TO BE FLAT TO SLIGHTLY POSITIVE

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.79 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FISCAL 2019 CONSOLIDATED NET SALES EXPECTED TO BE WITHIN A RANGE OF $15.5 BILLION TO $15.7 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.