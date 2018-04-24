BRIEF-SUPERVALU Q4 Sales $3.59 Billion

April 24 (Reuters) - Supervalu Inc:
* SUPERVALU REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FISCAL 2018 RESULTS
* ANNOUNCES PURSUING SALE OF ITS SHOP ‘N SAVE AND SHOP ‘N SAVE EAST RETAIL OPERATIONS
* ANNOUNCES SALE LEASEBACK TRANSACTIONS FOR EIGHT DISTRIBUTION CENTERS
* QTRLY RETAIL IDENTICAL STORE SALES WERE POSITIVE 0.1 PERCENT
* QTRLY EARNINGS PER SHARE FROM CONTINUING OPERATIONS $0.64
* CO DETERMINED IT WOULD REVISE ITS DEFINITION OF ADJUSTED EBITDA IN FISCAL 2019
* SEES 2019 TOTAL OPERATING EARNINGS FROM $147 MILLION TO $171 MILLION
* FISCAL 2019 ADJUSTED EBITDA FROM CONTINUING OPERATIONS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $375 MILLION TO $400 MILLION
* RETAIL ID SALES FOR FISCAL 2019 ARE EXPECTED TO BE FLAT TO SLIGHTLY POSITIVE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.79 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FISCAL 2019 CONSOLIDATED NET SALES EXPECTED TO BE WITHIN A RANGE OF $15.5 BILLION TO $15.7 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: