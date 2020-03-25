Healthcare
March 25, 2020 / 4:38 AM / a few seconds ago

BRIEF-Supply Network Withdraws Revenue & Profit Guidance Provided On 24th Jan

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Supply Network Ltd:

* BOARD HAS DECIDED TO WITHDRAW REVENUE AND PROFIT GUIDANCE PROVIDED ON 24TH JANUARY 2020

* TO DEFER PAYMENT OF INTERIM DIVIDEND OF 6.5 CENTS FULLY FRANKED THAT WAS DUE TO BE PAID ON 2ND APRIL UNTIL 2ND OCTOBER

* HOLD NORMAL LEVELS OF STOCK; EXPECT POTENTIAL INTERRUPTIONS TO SUPPLY CHAIN FROM OVERSEAS FACTORY CLOSURES TO BE SHORT TERM& IMMATERIAL

* OPERATIONS CLASSIFIED ESSENTIAL SERVICE SO ALL MULTISPARES BRANCHES TO REMAIN OPEN, ALBEIT WITH SIGNIFICANTLY REDUCED STAFFING Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below