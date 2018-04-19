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April 19, 2018 / 1:01 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Surface Oncology Announces $119.5 Million Aggregate Financing

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Surface Oncology Inc:

* SURFACE ONCOLOGY ANNOUNCES $119.5 MILLION AGGREGATE FINANCING, CONSISTING OF $108.0 MILLION INITIAL PUBLIC OFFERING AND $11.5 MILLION CONCURRENT PRIVATE PLACEMENT

* CONCURRENT SALE OF ADDITIONAL 766,666 SHARES AT INITIAL OFFERING PRICE OF $15.00 PER SHARE, FOR PROCEEDS OF $11.5 MILLION

* PRICING OF ITS INITIAL PUBLIC OFFERING OF 7.2 MILLION SHARES OF COMMON STOCK AT A PUBLIC OFFERING PRICE OF $15.00 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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