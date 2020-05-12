Healthcare
May 12, 2020 / 10:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Surface Oncology- As Of March 31, 2020, Cash, Cash Equivalents And Marketable Securities Were $90.1 Mln

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May 12 (Reuters) - Surface Oncology Inc:

* SURFACE ONCOLOGY INC - AS OF MARCH 31, 2020, CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE SECURITIES WERE $90.1 MILLION

* SURFACE ONCOLOGY INC - REVENUE RECOGNIZED IN THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2020 WAS $38.6 MILLION, COMPARED TO $14.4 MILLION

* SURFACE ONCOLOGY INC - CONTINUES TO PROJECT THAT CURRENT CASH AND CASH EQUIVALENTS ARE SUFFICIENT TO FUND COMPANY INTO 2022

* SURFACE ONCOLOGY INC QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.74 Source text: bit.ly/3dDP7OB Further company coverage:

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