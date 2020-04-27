BRIEF-Sutro Biopharma Announces Encouraging Interim Phase 1 Clinical Data For Stro-002 Antibody-Drug Conjugate In Ovarian Cancer

April 27 (Reuters) - Sutro Biopharma Inc:
* ANNOUNCES ENCOURAGING INTERIM PHASE 1 CLINICAL DATA FOR A DOSE ESCALATION STUDY OF STRO-002 ANTIBODY-DRUG CONJUGATE IN OVARIAN CANCER
* STRO-002 WAS GENERALLY WELL-TOLERATED
* WE PLAN TO SHARE ADDITIONAL DATA ON EFFICACY AND SAFETY OF STRO-002 BY END OF 2020
* A DOSE EXPANSION PHASE OF THIS TRIAL IS PLANNED TO COMMENCE IN SECOND HALF OF 2020
* ALTHOUGH MAXIMUM TOLERATED DOSE HAS NOT BEEN REACHED, SUTRO IS CONTINUING TO ACTIVELY EXPLORE 5.2 MPK TO 6.0 MPK DOSE LEVELS Source text for Eikon: Further company coverage: