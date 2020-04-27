Healthcare
April 27, 2020 / 4:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sutro Biopharma Announces Encouraging Interim Phase 1 Clinical Data For Stro-002 Antibody-Drug Conjugate In Ovarian Cancer

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Sutro Biopharma Inc:

* ANNOUNCES ENCOURAGING INTERIM PHASE 1 CLINICAL DATA FOR A DOSE ESCALATION STUDY OF STRO-002 ANTIBODY-DRUG CONJUGATE IN OVARIAN CANCER

* 89% OF ADVERSE EVENTS WERE GRADE 1 OR 2

* STRO-002 WAS GENERALLY WELL-TOLERATED

* WE PLAN TO SHARE ADDITIONAL DATA ON EFFICACY AND SAFETY OF STRO-002 BY END OF 2020

* A DOSE EXPANSION PHASE OF THIS TRIAL IS PLANNED TO COMMENCE IN SECOND HALF OF 2020

* ALTHOUGH MAXIMUM TOLERATED DOSE HAS NOT BEEN REACHED, SUTRO IS CONTINUING TO ACTIVELY EXPLORE 5.2 MPK TO 6.0 MPK DOSE LEVELS Source text for Eikon: Further company coverage:

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