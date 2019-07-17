Switzerland Market Report
July 17, 2019 / 5:23 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Swatch Group Names Additional Members To Executive Board

1 Min Read

July 17 (Reuters) - Swatch Group AG:

* SWATCH GROUP: ADDITIONAL MEMBERS NAMED TO EXECUTIVE GROUP MANAGEMENT BOARD AND TO EXTENDED GROUP MANAGEMENT BOARD

* PETER STEIGER, CHIEF CONTROLLING OFFICER (CCO) AND ALREADY MEMBER OF EXTENDED GROUP MANAGEMENT BOARD, HAS BEEN APPOINTED MEMBER OF EXECUTIVE GROUP MANAGEMENT BOARD

* MIREILLE KOENIG, CO-CHIEF LEGAL OFFICER (CLO)

* DANIEL EVERTS, CO-CHIEF LEGAL OFFICER (CLO)

* MIREILLE KOENIG, DANIEL EVERTS, ROGER JUILLET, LIONEL A MARCA, HAVE BEEN APPOINTED MEMBERS TO EXTENDED GROUP MANAGEMENT BOARD

* APPOINTMENTS ARE EFFECTIVE AS OF AUGUST 1, 2019 Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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