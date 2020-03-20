BRIEF-Swedavia To Implement Action Programme In Order To Address Dramatic Decline In Traffic

March 20 (Reuters) - Swedavia:
* SWEDAVIA TO IMPLEMENT ACTION PROGRAMME IN ORDER TO ADDRESS DRAMATIC DECLINE IN TRAFFIC
* OPERATIONS IN COMPANY WILL BE ADAPTED TO A MINIMAL LEVEL BASED ON MARKET SITUATION, AND AT BIGGER AIRPORTS, OPERATIONS WILL BE CONCENTRATED TEMPORARILY TO CERTAIN SECTIONS
* COMPREHENSIVE REVIEW OF COMPANY’S INVESTMENT PORTFOLIO IS BEING CARRIED OUT.
* ON CORONAVIRUS: DEVELOPMENTS AROUND COVID-19 (CORONAVIRUS) HAVE ACCELERATED, ENTAILING A SHARP DECREASE IN DEMAND FOR FLIGHTS
* IN RECENT DAYS, DECLINE IN PASSENGER VOLUME HAS BEEN 70 TO 90 PER CENT
* OPERATIONS IN COMPANY WILL BE SCALED DOWN TO A MINIMUM BASED ON MARKET SITUATION, AND OPERATIONS AT BIGGER AIRPORTS WILL BE CONCENTRATED TEMPORARILY TO CERTAIN PARTS OF AIRPORT
* WILL LAY OFF 1,900 OUT OF A TOTAL OF ABOUT 2,500 EMPLOYEES WITH IMMEDIATE EFFECT AND UNTIL FURTHER NOTICE.
* IN ADDITION, SWEDAVIA IS ALSO GIVING NOTICE THAT ANOTHER 800 EMPLOYEES MAY BE LAID OFF Source text for Eikon: (Gdansk Newsroom)