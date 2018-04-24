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April 24, 2018 / 4:43 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Swedbank divests shares in UC

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Swedbank AB:

* UC AB OWNERS CONTRIBUTING TO BUILDING NEW NORDIC CREDIT SERVICES PLAYER

* SWEDBANK SAYS LISTED FINNISH CREDIT INFORMATION COMPANY ASIAKASTIETO HAS COME TO AN AGREEMENT WITH ALL OWNERS OF UC AB TO ACQUIRE UC FOR A CONSIDERATION OF APPROXIMATELY SEK 3.5BN

* SWEDBANK SAYS OWNS 20 PER CENT OF SHARES IN UC WHICH TODAY IS TREATED AS AN ASSOCIATE COMPANY, AND WILL RECEIVE 1,765,669 SHARES IN ASIAKASTIETO, EQUIVALENT TO 7.4 PER CENT OF COMPANY

* SWEDBANK SAYS TO RECIEVE APPROXIMATELY SEK 200M IN CASH Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Johan Ahlander)

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