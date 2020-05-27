Healthcare
May 27, 2020 / 5:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Swiss Life REF Says High Quality Real Estate Is Less Exposed To Covid-19 Developments

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Swiss Life:

* SWISS LIFE - SWISS LIFE ASSET MANAGERS : SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES: SOLID HALF-YEAR RESULT WITH HIGH OCCUPANCY RATE

* ON HALF-YEAR CLOSING AT END-MARCH 2020, FUND OWNED 88 PROPERTIES WITH A MARKET VALUE OF AROUND CHF 1270 MILLION

* SLOWDOWN IN REAL ECONOMY DUE TO COVID-19 IS ALSO LEAVING ITS MARK ON DOMESTIC REAL ESTATE MARKET

* HOWEVER, CORE PROPERTIES IN GOOD LOCATIONS WITH STABLE CASH FLOWS ARE LESS EXPOSED TO CURRENT DEVELOPMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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