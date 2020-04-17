Healthcare
April 17, 2020 / 4:36 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Swiss Re directors decided not to launch share buyback programme

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Swiss Re AG:

* SHAREHOLDERS APPROVED A 5% INCREASE IN REGULAR DIVIDEND TO CHF 5.90 PER SHARE AND AUTHORISED NEW PUBLIC SHARE BUYBACK PROGRAMME OF UP TO CHF 1.0 BILLION PURCHASE VALUE

* AT POST-AGM MEETING, BOARD OF DIRECTORS DECIDED THAT SHARE BUYBACK PROGRAMME WILL NOT BE LAUNCHED

* IN LIGHT OF CURRENT VOLATILITY IN FINANCIAL MARKETS AND GLOBAL ECONOMIC SITUATION PRECIPITATED BY COVID-19 PANDEMIC, BOARD OF DIRECTORS CONCLUDED THAT SHARE BUYBACK PROGRAMME WILL NOT BE LAUNCHED Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Michael Shields)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below