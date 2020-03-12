Healthcare
March 12, 2020 / 9:09 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Swiss Re To Work With Microsoft To Create Digital Market Center

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Swiss Re Ag:

* SWISS RE ANNOUNCES A STRATEGIC ALLIANCE WITH MICROSOFT

* SWISS RE TO CREATE A DIGITAL MARKET CENTER USING MICROSOFT’S DATA ANALYTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE CAPABILITIES TO TRANSFORM HOW RISKS ARE PREDICTED, MANAGED AND INSURED

* MICROSOFT TO SUPPORT SWISS RE IN DEVELOPING GO-TO-MARKET STRATEGIES FOR NEW RISK MANAGEMENT SOLUTIONS AND INSURANCE PRODUCTS BASED ON DATA INSIGHTS

* DIGITAL MARKET CENTER’S INITIAL FOCUS WILL BE ON CONNECTED VEHICLES AND MOBILITY, INDUSTRY 4.0 AND NATURAL CATASTROPHE RESILIENCE Source text for Eikon: [tinyurl.com/uqcmb3m] Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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