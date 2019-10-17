Switzerland Market Report
October 17, 2019 / 9:15 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Swiss Say New Digital Payment Methods Must Be Compatible With Money Laundering Rules

1 Min Read

Oct 17 (Reuters) - Swiss government:

* WILL STRESS NEED FOR PREDICTABLE TRADE POLICIES AND IMPROVED FRAMEWORK CONDITIONS IN DEVELOPING COUNTRIES AT UPCOMING IMF, WORLDBANK MEETING

* FEDERAL COUNCILLOR GUY PARMELIN WILL SIGN PROGRAMME IN WASHINGTON THAT WILL HELP TO IMPROVE TRANSPARENCY AND GOVERNANCE IN COMMODITIES SECTOR

* IN TERMS OF FINANCIAL SYSTEM INNOVATIONS, INCLUDING POSSIBLE NEW DIGITAL PAYMENT METHODS (PARTICULARLY LIBRA), FOCUS WILL BE ON REGULATORY ISSUES

* COMPATIBILITY WITH EXISTING PRINCIPLES, ESPECIALLY WITH REGARD TO COMBATING MONEY LAUNDERING, HAS TO BE ENSURED Source text: bit.ly/2MMDsRQ (Berlin Speed Desk)

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