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March 29, 2018 / 3:52 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Swissmed Centrum Zdrowia Signs Deal With Lux Med On Selling Shares Of SPSM

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA:

* ENDS TALKS WITH LUX MED SP. Z O.O. AND SIGNS DEAL ON SELLING SHARES OF ITS UNIT SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SA

* TALKS CONSIDERED ACQUISITION OF 100% STAKE OF CO’S UNIT SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY (SPSM) BY LUX MED

* PRICE FOR TRANSACTION SET AT 21.5 MILLION ZLOTYS DECREASED BY VALUE OF UNIT’S NET DEBT

* AFTER TRANSACTION SHARES OF SPSM WILL BE DELISTED FROM NEWCONNECT MARKET Source texts for Eikon:,, Further companies coverage:, (Gdynia Newsroom)

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