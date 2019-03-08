BRIEF-Swissquote Group Holding FY Net Revenues Up 14.3 Pct At CHF 214.5 Mln

March 8 (Reuters) - Swissquote Group Holding SA:
* SEES TO RECORD 5-10 PERCENT GROWTH IN OPERATING REVENUES IN 2019
* FY NET REVENUES ROSE 14.3 PERCENT TO CHF 214.5 MILLION, NET PROFIT ROSE BY 13.8 PERCENT TO CHF 44.6 MILLION
* SAYS PRE-TAX PROFIT IS PREDICTED TO FALL BY CHF 10 MILLION FROM THE 2018 FIGURE
* MICHAEL PLOOG, CFO, TO BE APPOINTED CHIEF INVESTMENT OFFICER
* MARIO FONTANA, CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS, IS NOT STANDING FOR REELECTION AT UPCOMING AGM
* MARKUS DENNLER TO ASSUME ROLE OF CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS, FOLLOWING UPCOMING AGM Further company coverage: (Gdynia Newsroom)