Healthcare
April 30, 2020 / 7:19 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Switzerland To Provide 400 Mln Sfr To Support International Action To Combat Coronavirus

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Swiss government:

* SWITZERLAND TO PROVIDE CHF 400 MILLION IN SUPPORT OF INTERNATIONAL ACTION TO COMBAT THE CORONAVIRUS

* TO PROVIDE THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) WITH A CHF 200 MILLION INTEREST-FREE LOAN AND TO CONTRIBUTE CHF 25 MILLION TO AN IMF RAPID CREDIT FACILITY TO HELP COUNTRIES ADDRESS THE PANDEMIC

* A FURTHER CHF 175 MILLION IS TO BE ALLOCATED TO HELP STRENGTHEN INTERNATIONALLY ACTIVE ORGANISATIONS AND INTERNATIONAL COOPERATION TO TACKLE THE COVID-19 PANDEMIC Source text for Eikon: [tinyurl.com/yab5fmmb] (Berlin Speed Desk)

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