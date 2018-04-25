BRIEF-Sydbank Q1 Pre-Tax Profit Above Expectations At DKK 511 Million

April 25 (Reuters) - SYDBANK A/S:
* REG-SYDBANK’S INTERIM REPORT – Q1 2018
* Q1 2018 CORE INCOME OF DKK 1,053M IS ON A PAR WITH LEVEL IN SAME PERIOD IN 2017.
* IMPAIRMENT CHARGES FOR 2018 ARE FORECAST TO BE AT A LOW LEVEL.
* “UNCERTAINTY SURROUNDING PRICE DEVELOPMENTS IN AGRICULTURAL SECTOR MAY HOWEVER AFFECT IMPAIRMENT CHARGES.”
* 2018 TOTAL INCOME IS EXPECTED TO BE ON A PAR WITH INCOME GENERATED IN 2017
* COSTS (CORE EARNINGS) ARE PROJECTED TO RISE SLIGHTLY IN 2018.
* IMPAIRMENT CHARGES FOR 2018 ARE FORECAST TO BE AT A LOW LEVEL.
* 2018 PROFIT AFTER TAX IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF DKK 1,340M-1,540M.
* 2018 NON-RECURRING ITEMS, NET, ARE EXPECTED TO REPRESENT AROUND DKK 35M.
* Q1 TOTAL CORE INCOME DKK 1.05 BILLION (REUTERS POLL DKK 1.10 BILLION)
* Q1 CORE EARNINGS DKK 418 MILLION (REUTERS POLL DKK 406 MILLION)
* Q1 PRE-TAX PROFIT DKK 511 MILLION (REUTERS POLL DKK 502 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)