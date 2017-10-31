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October 31, 2017 / 7:31 AM / in an hour

BRIEF-Sydbank Q3 core earnings beat expectations

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 31 (Reuters) - SYDBANK A/S

* Q3 CORE EARNINGS DKK 500‍​ MILLION (REUTERS POLL DKK 447 MILLION)

* SAYS ‍LIMITED GROWTH IS PROJECTED FOR DANISH ECONOMY IN 2017.​

* ‍IMPAIRMENT CHARGES IN 2017 ARE FORECAST TO BE LOWER THAN LEVEL RECORDED IN 2016.​

* 2017 CORE INCOME IS EXPECTED TO BE ON A PAR WITH THE CORE INCOME GENERATED IN 2016

* Q3 PRE-TAX PROFIT DKK 497‍​ MILLION (REUTERS POLL DKK 450 MILLION)

* 2017 TRADING INCOME IS ANTICIPATED TO REMAIN UNCHANGED RELATIVE TO INCOME IN 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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