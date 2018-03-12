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March 12, 2018 / 12:41 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Sydbank upgrades outlook for 2018

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - SYDBANK A/S:

* REG-VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A., LUXEMBOURG TO BE SOLD TO MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT - UPGRADED OUTLOOK FOR 2018

* ‍IMPLEMENTATION OF TRANSACTION WILL GENERATE EXTRAORDINARY INCOME OF AROUND DKK 110M FOR SYDBANK​

* ‍EXPECTATIONS REGARDING PROFIT AFTER TAX FOR 2018 ARE ADJUSTED UPWARDS TO BE IN DKK 1,300-1,500M​

* SYDBANK - AS CONSEQUENCE OF ANTICIPATED EXTRAORDINARY INCOME, CO’S EXPECTATIONS REGARDING NON-RECURRING ITEMS FOR 2018 ARE ADJUSTED UPWARDS TO A NET INCOME OF AROUND DKK 35M

* BANK’S EXPECTATIONS REGARDING PROFIT AFTER TAX FOR 2018 ARE ADJUSTED UPWARDS TO BE IN DKK 1,300-1,500M RANGE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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