BRIEF-Sygnis Ag To Raise Capital To Acquire TGR Biosciences

March 19 (Reuters) - Sygnis Ag:
* DGAP-NEWS: SYGNIS AG: SYGNIS AG TO RAISE CAPITAL TO ACQUIRE TGR BIOSCIENCES
* ANNOUNCED LAUNCH OF A PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 4.74 MILLION NEW SHARES TO INSTITUTIONAL INVESTORS IN EUROPE
* PRICE PER SHARE FOR PRIVATE PLACEMENT IS SET TO EUR 1.40
* PLANS TO USE PROCEEDS FROM TRANSACTION FOR ACQUISITION OF TGR BIOSCIENCES
* REACHED AGREEMENT WITH CURRENT MAJORITY SHAREHOLDERS OF TGR
* ACQUISITION OF TGR WAS PRICED AT A VALUE OF EUR 10.4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: