BRIEF-Sygnis To Raise Capital To Buy TGR Biosciences

March 19 (Reuters) - SYGNIS AG:
* SYGNIS AG TO RAISE CAPITAL VIA A PRIVATE PLACEMENT OF NEW SHARES TO ACQUIRE TGR BIOSCIENCES
* TO LAUNCH A PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 4.7 MILLION NEW SHARES TO INSTITUTIONAL INVESTORS IN EUROPE
* PLANS TO USE PROCEEDS FROM TRANSACTION FOR ACQUISITION OF AUSTRALIAN RESEARCH REAGENTS COMPANY TGR BIOSCIENCES
* ACQUISITION OF TGR BIOSCIENCES WAS PRICED AT A VALUE OF EUR 10.4 MILLION
* REACHED AGREEMENT WITH CURRENT MAJORITY SHAREHOLDERS OF TARGET COMPANY, REPRESENTING 78 PCT OF TOTAL VOTING RIGHTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)