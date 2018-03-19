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March 19, 2018 / 5:09 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Sygnis To Raise Capital To Buy TGR Biosciences

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - SYGNIS AG:

* SYGNIS AG TO RAISE CAPITAL VIA A PRIVATE PLACEMENT OF NEW SHARES TO ACQUIRE TGR BIOSCIENCES

* TO LAUNCH A PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 4.7 MILLION NEW SHARES TO INSTITUTIONAL INVESTORS IN EUROPE

* PRICE PER SHARE IS SET TO EUR 1.40

* PLANS TO USE PROCEEDS FROM TRANSACTION FOR ACQUISITION OF AUSTRALIAN RESEARCH REAGENTS COMPANY TGR BIOSCIENCES

* ACQUISITION OF TGR BIOSCIENCES WAS PRICED AT A VALUE OF EUR 10.4 MILLION

* REACHED AGREEMENT WITH CURRENT MAJORITY SHAREHOLDERS OF TARGET COMPANY, REPRESENTING 78 PCT OF TOTAL VOTING RIGHTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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