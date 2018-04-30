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April 30, 2018 / 10:01 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sygnity Requested To Pay About 27.2 Mln Zlotys In Fines

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - SYGNITY SA:

* REQUESTED BY POLAND’S TREASURY, REPRESENTED BY FINANCE MINISTER, TO PAY ABOUT 27.2 MILLION ZLOTYS IN FINES WITHIN 14 DAYS

* THE FINES RELATE TO THE DELAYS IN THE IMPLEMENTATION AND MAINTENANCE OF E-PODATKI SYSTEM AND ADDITIONAL SERVICES

* IN THE OPINION OF SYGNITY, THE AMOUNT OF PENALTIES SET BY TREASURY DOES NOT REFLECT THE ARRANGEMENTS OF THE AGREEMENT AND ITS IMPLEMENTATION

* BOTH PARTIES HAVE DECLARED READINESS TO IMMEDIATELY START TALKS IN ORDER TO RESOLVE THE OCCURED SITUATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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