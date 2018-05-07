BRIEF-Sykes Enterprises - Q1 2018 Revenues Of $414.4 Mln Increased 7.9 Pct From The Comparable Quarter Last Year

May 7 (Reuters) - Sykes Enterprises Inc:
* SYKES ENTERPRISES - Q1 2018 REVENUES OF $414.4 MILLION INCREASED $30.4 MILLION, OR 7.9%, FROM $384.0 MILLION IN THE COMPARABLE QUARTER LAST YEAR
* SYKES ENTERPRISES - Q1 2018 DILUTED EARNINGS PER SHARE WERE $0.26
* SYKES ENTERPRISES - ON A NON‐GAAP BASIS, Q1 2018 DILUTED EARNINGS PER SHARE WERE $0.43
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.28, REVENUE VIEW $408.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SYKES ENTERPRISES - CONSOLIDATED CAPACITY UTILIZATION RATE DECREASED TO 68% IN THE FIRST QUARTER OF 2018 FROM 74% IN THE SAME PERIOD LAST YEAR
* SYKES ENTERPRISES - FOR THE THREE MONTHS ENDING JUNE 30, 2018, CO SEES REVENUES IN THE RANGE OF $400.0 MILLION TO $405.0 MILLION
* SYKES ENTERPRISES - FOR THE THREE MONTHS ENDING JUNE 30, 2018, CO SEES DILUTED EARNINGS PER SHARE OF APPROXIMATELY $0.11 TO $0.14
* SYKES ENTERPRISES - FOR THE THREE MONTHS ENDING JUNE 30, 2018, CO SEES NON‐GAAP DILUTED EARNINGS PER SHARE IN THE RANGE OF $0.31 TO $0.34
* SYKES ENTERPRISES - FOR THE TWELVE MONTHS ENDING DECEMBER 31, 2018, CO SEES REVENUES IN THE RANGE OF $1,676.0 MILLION TO $1,691.0 MILLION
* SYKES ENTERPRISES - FOR THE TWELVE MONTHS ENDING DECEMBER 31, 2018, CO SEES DILUTED EARNINGS PER SHARE OF APPROXIMATELY $1.40 TO $1.50
* SYKES ENTERPRISES - FOR THE TWELVE MONTHS ENDING DECEMBER 31, 2018, CO SEES NON‐GAAP DILUTED EARNINGS PER SHARE IN THE RANGE OF $2.00 TO $2.10
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.39, REVENUE VIEW $401.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.00, REVENUE VIEW $1.68 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text: (bit.ly/2KEira9) Further company coverage: