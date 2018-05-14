FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 14, 2018 / 9:03 PM / in an hour

BRIEF-Symantec Says Does Not Anticipate Material Adverse Impact Related To Internal Investigation

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Symantec Corp:

* SYMANTEC PROVIDES ADDITIONAL INFORMATION

* SYMANTEC CORP - AT THIS TIME, DOES NOT ANTICIPATE A MATERIAL ADVERSE IMPACT ON ITS HISTORICAL FINANCIAL STATEMENTS FROM INTERNAL INVESTIGATION

* SYMANTEC CORP SAYS INTERNAL INVESTIGATION IS IN CONNECTION WITH CONCERNS RAISED BY A FORMER EMPLOYEE REGARDING CO’S PUBLIC DISCLOSURES

* SYMANTEC - INVESTIGATION IN CONNECTION WITH A FORMER EMPLOYEE’S CONCERNS REGARDING CO’S PUBLIC DISCLOSURES INCLUDE COMMENTARY ON HISTORICAL FINANCIAL RESULTS

* SYMANTEC - INVESTIGATION INCLUDES CONCERNS WITH CO’S REPORTING OF CERTAIN NON-GAAP MEASURES INCLUDING THOSE THAT COULD IMPACT EXECUTIVE COMPENSATION PROGRAMS

* SYMANTEC CORP - INVESTIGATION ALSO RELATED TO CONCERNS RAISED ABOUT CERTAIN OF CO’S FORWARD-LOOKING STATEMENTS, STOCK TRADING PLANS AND RETALIATION

* SYMANTEC CORP - AUDIT COMMITTEE HAS RETAINED INDEPENDENT COUNSEL AND OTHER ADVISORS TO ASSIST IT IN ITS INVESTIGATION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.