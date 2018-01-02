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January 2, 2018 / 1:38 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Syncora Holdings Ltd - Unit With Other Parties Settled Dispute With Greenpoint Mortgage Funding

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Syncora Holdings Ltd:

* SYNCORA HOLDINGS LTD - UNIT WITH OTHER PARTIES SETTLED DISPUTE WITH GREENPOINT MORTGAGE FUNDING

* SYNCORA - DUE TO SETTLEMENT, UNIT IS EXPECTED TO RECEIVE ABOUT $335 MILLION IN Q1 2018, UP TO ADDITIONAL ABOUT $15 MILLION OVER REMAINDER OF TRANSACTION

* SYNCORA HOLDINGS - SETTLEMENT WITH GREENPOINT MORTGAGE FUNDING EXPECTED TO INCREASE CO‘S 2017 GAAP NET INCOME BY ABOUT $283 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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