Healthcare
April 27, 2020 / 8:11 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Syndax - Preclinical Profile And Initial Phase 1 Data Demonstrating Clinical Activity Of Menin Inhibitor Sndx-5613 In Adults With Relapsed/Refractory Acute Leukemias

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April 27 (Reuters) - Syndax Pharmaceuticals Inc:

* SYNDAX PHARMACEUTICALS ANNOUNCES PRECLINICAL PROFILE AND INITIAL PHASE 1 DATA DEMONSTRATING CLINICAL ACTIVITY OF MENIN INHIBITOR SNDX-5613 IN ADULTS WITH RELAPSED/REFRACTORY ACUTE LEUKEMIAS

* SYNDAX - PRELIM RESULTS REPRESENT 1ST CLINICAL EVIDENCE THAT INHIBITION OF MENIN-MLL1 INTERACTION CAN INDUCE RESPONSE IN MLL-R ACUTE LEUKEMIAS PATIENTS

* SYNDAX - U.S. FDA GRANTS ORPHAN DRUG DESIGNATION TO SNDX-5613 FOR TREATMENT OF ADULT AND PEDIATRIC ACUTE MYELOID LEUKEMIA

* SYNDAX - EXPECTS TO PRESENT ADDITIONAL RESULTS FROM AUGMENT-101 AT A MEDICAL CONFERENCE IN Q4 OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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