BRIEF-Syneos Health Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $1.03

Feb 20 (Reuters) - Syneos Health Inc:
* SYNEOS HEALTH REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 RESULTS
* Q4 REVENUE $1.213 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $1.19 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $1.01 — REFINITIV IBES DATA
* REAFFIRMS FY 2020 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE VIEW $3.58 TO $3.78
* SAYS REAFFIRMING FULL-YEAR 2020 REVENUE GUIDANCE OF $4,880.0 MILLION TO $5,000.0 MILLION
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.65, REVENUE VIEW $4.94 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: