Healthcare
February 20, 2020 / 12:49 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Syneos Health Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $1.03

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Syneos Health Inc:

* SYNEOS HEALTH REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 RESULTS

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.86

* Q4 REVENUE $1.213 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $1.19 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $1.01 — REFINITIV IBES DATA

* REAFFIRMS FY 2020 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE VIEW $3.58 TO $3.78

* SAYS REAFFIRMING FULL-YEAR 2020 REVENUE GUIDANCE OF $4,880.0 MILLION TO $5,000.0 MILLION

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.65, REVENUE VIEW $4.94 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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