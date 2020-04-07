Healthcare
April 7, 2020 / 11:31 AM / in an hour

BRIEF-Syneos Health Withdraws Financial Guidance For Year Ending Dec. 31, 2020

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Syneos Health Inc:

* SYNEOS HEALTH INC - EXPECTS AGGREGATE FINANCIAL RESULTS FOR THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2020 TO BE IN LINE WITH ITS PREVIOUSLY ISSUED GUIDANCE RANGE

* SYNEOS HEALTH INC - WITHDRAWING COMPANY’S FINANCIAL GUIDANCE FOR YEAR ENDING DECEMBER 31, 2020

* SYNEOS HEALTH INC - CURRENTLY ANTICIPATES THAT DISRUPTION CAUSED BY COVID-19 WILL IMPACT Q2 REVENUE AND WILL LIKELY EXTEND INTO AT LEAST Q3 OF 2020

* SYNEOS HEALTH INC - IMPLEMENTED PROACTIVE CASH CONSERVATION INITIATIVES, INCLUDING DELAYING SOME CAPITAL EXPENDITURES Source text: [bit.ly/3aQsc1D] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below