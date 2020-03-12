BRIEF-Synlait Milk Says Received OIO Approval For Dairyworks Acquisition

March 12 (Reuters) - Synlait Milk Ltd:
* DAIRYWORKS IS EXPECTED TO MAKE AN EBITDA CONTRIBUTION OF ABOUT NZ$4 MILLION IN REMAINDER OF FY20
* DAIRYWORKS CONTRIBUTION TRANSLATES TO A NET PROFIT AFTER TAX CONTRIBUTION OF ABOUT NZ$2 MILLION IN FY
* ARRANGEMENTS CAN NOW BE MADE FOR SETTLEMENT ON 1 APRIL 2020
* COMFORTABLE WITH ITS FY 2020 EARNINGS GUIDANCE RANGE, BETWEEN NZ$70 MILLION AND NZ$85 MILLION NET PROFIT AFTER TAX Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)