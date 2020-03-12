Healthcare
March 12, 2020 / 7:30 AM / a few seconds ago

BRIEF-Synlait Milk Says Received OIO Approval For Dairyworks Acquisition

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Synlait Milk Ltd:

* DAIRYWORKS IS EXPECTED TO MAKE AN EBITDA CONTRIBUTION OF ABOUT NZ$4 MILLION IN REMAINDER OF FY20

* SYNLAIT RECEIVES OIO APPROVAL FOR DAIRYWORKS ACQUISITION

* DAIRYWORKS CONTRIBUTION TRANSLATES TO A NET PROFIT AFTER TAX CONTRIBUTION OF ABOUT NZ$2 MILLION IN FY

* ARRANGEMENTS CAN NOW BE MADE FOR SETTLEMENT ON 1 APRIL 2020

* COMFORTABLE WITH ITS FY 2020 EARNINGS GUIDANCE RANGE, BETWEEN NZ$70 MILLION AND NZ$85 MILLION NET PROFIT AFTER TAX Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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