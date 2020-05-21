Healthcare
May 21, 2020 / 10:14 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Synlogic Announces Termination Of Abbvie Collaboration Agreement

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Synlogic Inc:

* SYNLOGIC ANNOUNCES TERMINATION OF ABBVIE COLLABORATION AGREEMENT

* SYNLOGIC INC - TERMINATION OF DEAL WITH ABBVIE FOR DEVELOPMENT OF SYNTHETIC BIOTIC MEDICINES FOR POTENTIAL TREATMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

* SYNLOGIC INC - ABBVIE AND SYNLOGIC HAVE BEEN PROSECUTING SPECIFIED SYNTHETIC BIOTIC PROGRAMS THROUGH DISCOVERY ACTIVITIES

* SYNLOGIC INC - ABBVIE, CO HAVE DECIDED TO TERMINATE THEIR COLLABORATION ON PROGRAMS

* SYNLOGIC INC - SYNLOGIC FURTHER REGAINS RIGHTS TO PARTNER ITS IBD PROGRAMS

* SYNLOGIC - UPON TERMINATION, SYNLOGIC REGAINS ALL RIGHTS TO DEVELOP PROGRAMS AND NEW IBD SYNTHETIC BIOTIC MEDICINES FOR ALL EFFECTORS TARGETING IBD Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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