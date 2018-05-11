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May 11, 2018 / 9:21 PM / in 2 hours

BRIEF-Synnex Corp Amended Accounts Receivable Securitization Program By Entering Into Eighth Omnibus Amendment

Reuters Staff

1 Min Read

May 11 (Reuters) - SYNNEX Corp:

* SYNNEX CORP SAYS ON MAY 7, CO, UNIT AMENDED CO’ ACCOUNTS RECEIVABLE SECURITIZATION PROGRAM BY ENTERING INTO EIGHTH OMNIBUS AMENDMENT - SEC FILING

* SYNNEX CORP - SECURITIZATION AMENDMENT INCREASES LENDING COMMITMENT OF LENDERS TO SIT BY $250 MILLION, TO $850 MILLION

* SYNNEX - AMENDMENT INCREASES SIZE OF ACCORDION FEATURE UNDER WHICH SIT MAY REQUEST AN INCREASE IN LENDERS’ COMMITMENT TO $150 MILLION

* SYNNEX CORP - SECURITIZATION AMENDMENT EXTENDS MATURITY DATE OF TRADE RECEIVABLES SECURITIZATION TO MAY 7, 2020 Source text: (bit.ly/2Ic1Jx7) Further company coverage:

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