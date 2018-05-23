BRIEF-Synopsys Posts Q2 Earnings Per Share $0.67

May 23 (Reuters) - Synopsys Inc:
* SYNOPSYS POSTS FINANCIAL RESULTS FOR SECOND QUARTER FISCAL YEAR 2018
* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.08
* Q2 REVENUE $776.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $775.6 MILLION
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.08 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES Q3 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.89 TO $0.93
* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $3.76 TO $3.83
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.78, REVENUE VIEW $700.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.72, REVENUE VIEW $2.94 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: