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May 23, 2018 / 8:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Synopsys Posts Q2 Earnings Per Share $0.67

Reuters Staff

1 Min Read

May 23 (Reuters) - Synopsys Inc:

* SYNOPSYS POSTS FINANCIAL RESULTS FOR SECOND QUARTER FISCAL YEAR 2018

* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.08

* Q2 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.67

* Q2 REVENUE $776.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $775.6 MILLION

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.08 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES Q3 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.89 TO $0.93

* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $3.76 TO $3.83

* SEES Q3 2018 REVENUE $760 MILLION TO $785 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.78, REVENUE VIEW $700.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.72, REVENUE VIEW $2.94 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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