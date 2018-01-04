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January 4, 2018 / 1:44 PM / in 3 hours

BRIEF-Synthesis Energy Systems Says Adopted Salary For Stock Options Program

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Synthesis Energy Systems Inc:

* SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS SAYS EFFECTIVE JAN 1, CO ADOPTED SALARY FOR STOCK OPTIONS PROGRAM - SEC FILING

* SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS SAYS CO‘S CEO, DELOME FAIR AND PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER, DAVID HISCOCKS ELECTED TO REDUCE BASE SALARY FOR PERIOD OF TIME

* SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS SAYS DELOME FAIR AND DAVID HISCOCKS WILL RECEIVE NON-QUALIFIED STOCK OPTIONS EXERCISABLE FOR NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK Source: (bit.ly/2lUvmsP) Further company coverage:

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