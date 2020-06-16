BRIEF-Synthomer Intends Offer EUR520 Million In Unsecured Senior Notes Due 2025

June 16 (Reuters) - Synthomer PLC:
* SYNTHOMER - INTENDS, SUBJECT TO MARKET CONDITIONS, TO OFFER EUR 520 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF UNSECURED SENIOR NOTES DUE 2025
* SYNTHOMER - APRIL AND MAY VOLUMES WERE LOWER IN ALL INDUSTRIAL SEGMENTS
* SYNTHOMER - IN APRIL AND MAY, SALES VOLUMES AND MARGINS WERE LOWER COMPARED TO COMPARATIVE 2019 PERIOD IN ACRYLATE MONOMERS
* SYNTHOMER - INTEGRATION IS PROGRESSING IN LINE WITH EXPECTATIONS AND GROUP IS ON TRACK TO DELIVER $29.6M OF SYNERGIES
* SYNTHOMER - INTEGRATION OF OMNOVA IS PROGRESSING IN LINE WITH EXPECTATIONS
* SYNTHOMER - GROUP IS ON TRACK TO DELIVER $29.6M OF SYNERGIES, WITH A 50% RUN RATE AT END OF 12 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: