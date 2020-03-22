Healthcare
March 22, 2020 / 10:52 PM / a few seconds ago

BRIEF-Syntonic Updates On Impact Of Coronavirus Disease On Business

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Syntonic Ltd:

* UNFORESEEN AND SUDDEN BUSINESS IMPACT WILL DELAY SYNTONIC’S ABILITY TO ACHIEVE ITS TARGET OF CASH FLOW POSITIVE OPERATIONS BY END OF FY2020

* UPDATES ON IMPACT OF CORONAVIRUS DISEASE ON SYNTONIC BUSINESS

* COMPANY DOES NOT ANTICIPATE ANY SHORT-TERM MATERIAL IMPACT ON BUSINESS OPERATIONS RESULTING FROM COMPANY DIRECTIVES

* SEES MATERIAL IMPACT ON FY20 REVENUE GENERATED FROM SALES AND RENEWALS OF FOX SPORTS GOL SERVICE

* REVENUE REDUCTION WILL ALSO IMPACT COMPANY’S ABILITY TO ACHIEVE ITS TARGET OF CASH FLOW POSITIVE OPERATIONS BY END OF FY2020

* SEES OVERALL DECLINE IN CONSUMER SPENDING AS COVID-19 EXPANDS INTO SYNTONIC’S PRINCIPLE MARKETS WHICH MAY REDUCE CO’S REVENUE IN UPCOMING QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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