BRIEF-Syros Pharmaceuticals Q1 Loss Per Share $0.39

May 7 (Reuters) - Syros Pharmaceuticals Inc:
* SYROS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND HIGHLIGHTS RECENT ACCOMPLISHMENTS AND ANTICIPATED MILESTONES
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.43 — REFINITIV IBES DATA
* SYROS PHARMA- EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS,MARKETABLE SECURITIES TO BE SUFFICIENT TO FUND PLANNED OPERATING EXPENSES,CAPEX REQUIREMENTS INTO 2022
* SYROS PHARMACEUTICALS - CASH, CASH EQUIVALENTS & MARKETABLE SECURITIES AS OF MARCH 31, 2020 WERE $121.9 MILLION, COMPARED WITH $91.4 MILLION ON DEC 31, 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: