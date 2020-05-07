Healthcare
May 7, 2020 / 12:19 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Syros Pharmaceuticals Q1 Loss Per Share $0.39

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Syros Pharmaceuticals Inc:

* SYROS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND HIGHLIGHTS RECENT ACCOMPLISHMENTS AND ANTICIPATED MILESTONES

* Q1 REVENUE ESTIMATE $1.6 MILLION — REFINITIV IBES DATA

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.43 — REFINITIV IBES DATA

* SYROS PHARMA- EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS,MARKETABLE SECURITIES TO BE SUFFICIENT TO FUND PLANNED OPERATING EXPENSES,CAPEX REQUIREMENTS INTO 2022

* SYROS PHARMACEUTICALS - CASH, CASH EQUIVALENTS & MARKETABLE SECURITIES AS OF MARCH 31, 2020 WERE $121.9 MILLION, COMPARED WITH $91.4 MILLION ON DEC 31, 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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