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March 12, 2018 / 11:26 AM / in a day

BRIEF-Syros Pharmaceuticals Reports Q4 Loss Per Share $0.58

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Syros Pharmaceuticals Inc:

* SYROS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND HIGHLIGHTS RECENT ACCOMPLISHMENTS AND ANTICIPATED MILESTONES

* Q4 LOSS PER SHARE $0.58

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.57 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ANNOUNCED APPOINTMENT OF JOSEPH J. FERRA AS CHIEF FINANCIAL OFFICER

* SYROS PHARMA - BELIEVES CASH, CASH EQUIVALENTS AS OF DEC 31, 2017 WILL BE SUFFICIENT TO ENABLE CO TO FUND PLANNED OPERATING EXPENSE, CAPEX INTO 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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