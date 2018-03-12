BRIEF-Syros Pharmaceuticals Reports Q4 Loss Per Share $0.58

March 12 (Reuters) - Syros Pharmaceuticals Inc:
* SYROS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND HIGHLIGHTS RECENT ACCOMPLISHMENTS AND ANTICIPATED MILESTONES
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.57 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ANNOUNCED APPOINTMENT OF JOSEPH J. FERRA AS CHIEF FINANCIAL OFFICER
* SYROS PHARMA - BELIEVES CASH, CASH EQUIVALENTS AS OF DEC 31, 2017 WILL BE SUFFICIENT TO ENABLE CO TO FUND PLANNED OPERATING EXPENSE, CAPEX INTO 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: