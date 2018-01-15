FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Bankruptcy News
January 15, 2018 / 11:39 AM / Updated 19 minutes ago

BRIEF-T Clarke Does Not Expect Any Adverse Financial Impact From Carillion's Fall​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - T Clarke Plc:

* DO NOT EXPECT THERE TO BE ANY ADVERSE FINANCIAL IMPACT ON GROUP ARISING FROM ANY DIRECT EXPOSURE TO CARILLION​

* HAVE BEEN ADVISED BY JOINT VENTURE PARTNER THAT THERE WILL BE A TRANSITION FOR THIS CONTRACT AND THAT WE CAN EXPECT “BUSINESS AS USUAL”

* T CLARKE - ‍TCLARKE ENGAGED AS SUB CONTACTOR ON CARILLION JV PROJECT WITH KBR AS PART OF ASPIRE DEFENCE CONTRACT AT TIDWORTH, BULFORD AND PERHAM DOWN​

* SAYS OTHER AREAS OF ACTIVITY, BESIDES TRANSITION OF JV CONTRACT WITH CARILLION, HAVE AGGREGATE EXPOSURES OF LESS THAN £100,000 IN TOTAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.