Healthcare
May 22, 2020 / 12:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-T2 Biosystems Expects Demand For T2SARS-COV-2 Test Upon Being Made Commercially Available For Clinical Use

1 Min Read

May 22 (Reuters) - T2 Biosystems Inc:

* T2 BIOSYSTEMS - ANTICIPATES DEMAND FOR THE T2SARS-COV-2 TEST UPON BEING MADE COMMERCIALLY AVAILABLE FOR CLINICAL USE

* T2 BIOSYSTEMS INC - CURRENTLY HAS RESOURCES TO MANUFACTURE UP TO 100,000 TESTS PER MONTH

* T2 BIOSYSTEMS - SUBJECT TO SECURING ADDITIONAL NON-DILUTIVE FUNDING, ESTIMATES CO COULD POTENTIALLY RAMP TO ABOUT 1 MILLION TESTS PER MONTH

* T2 BIOSYSTEMS INC - ANTICIPATES SHIPPING FIRST TESTS TO U.S. CUSTOMERS FOR CLINICAL USE AS EARLY AS END OF JUNE Source text for Eikon: [ID: bit.ly/36lzA3y] Further company coverage:

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