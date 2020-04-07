Healthcare
April 7, 2020 / 1:45 AM / in an hour

BRIEF-Tabcorp Holdings Says Implemented Temporary Stand Down Of Over 700 Tabcorp Employees

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Tabcorp Holdings Ltd:

* IMPLEMENTED TEMPORARY STAND DOWN OF OVER 700 TABCORP EMPLOYEES TO 30 JUNE IN BUSINESSES OF NO WORK DUE TO COVID-19 SHUTDOWNS

* FULL-TIME EMPLOYEES WILL TAKE AT LEAST ONE DAY OF LEAVE PER WEEK, EFFECTIVE 6 APRIL 2020 UNTIL 30 JUNE

* IMPLEMENTED AN INITIAL REDUCTION OF ABOUT 40% IN NUMBER OF TECHNOLOGY CONTRACTORS

* MD & CEO, DAVID ATTENBOROUGH, TAKEN A 20% REDUCTION IN FIXED REMUNERATION UNTIL 30 JUNE

* BOARD CHAIRMAN AND NON-EXECUTIVE DIRECTOR FEES HAVE BEEN REDUCED BY 10% UNTIL 30 JUNE

* BUSINESS AS USUAL CAPEX IN 2H20 NOW EXPECTED TO BE ABOUT $120 MILLION, PREVIOUSLY ESTIMATED AT ABOUT $160 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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