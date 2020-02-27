BRIEF-Tabula Rasa HealthCare Announces Fourth Quarter And Full Year 2019 Results

Feb 27 (Reuters) - Tabula Rasa HealthCare Inc:
* TABULA RASA HEALTHCARE ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 RESULTS
* Q4 REVENUE $73.2 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $72.7 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.04 — REFINITIV IBES DATA
* REVENUE FOR Q1 OF 2020 ENDING ON MARCH 31 IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $68.5 MILLION TO $73.5 MILLION
* Q1 2020 NET LOSS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $13.2 MILLION TO $12.5 MILLION
* REVENUE FOR FULL FISCAL YEAR 2020 ENDING ON DECEMBER 31 IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $332 MILLION TO $352 MILLION
* FULL YEAR 2020 NET LOSS IS EXPECTED IN RANGE OF $31 MILLION TO $27 MILLION
* FULL YEAR 2020 NON-GAAP ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $46 MILLION TO $52 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.08, REVENUE VIEW $76.6 MILLION — REFINITIV IBES DATA
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.92, REVENUE VIEW $343.2 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: