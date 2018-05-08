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May 8, 2018 / 10:51 PM / in an hour

BRIEF-Tabula Rasa Healthcare Q1 Adjusted Non-GAAP Earnings Per Share $0.10

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Tabula Rasa HealthCare Inc:

* TABULA RASA HEALTHCARE ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 OPERATING RESULTS

* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.10

* Q1 LOSS PER SHARE $0.96

* Q1 REVENUE $43.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $42.6 MILLION

* SEES FY 2018 REVENUE $188 MILLION TO $198 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* NET LOSS IN QUARTER WAS SIGNIFICANTLY IMPACTED BY A CHARGE OF $13.5 MILLION

* SEES REVENUE FOR TRHC’S Q2 IN 2018 TO BE IN RANGE OF $46 MILLION TO $47 MILLION

* Q2 NET INCOME IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $0.4 MILLION TO $0.9 MILLION

* Q2 ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $6.0 MILLION TO $6.5 MILLION

* EXPECTS A NET LOSS IN RANGE OF $7.4 MILLION TO $11.4 MILLION FOR 2018 FY

* Q2 REVENUE VIEW $46.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $190.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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