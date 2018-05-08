BRIEF-Tabula Rasa Healthcare Q1 Adjusted Non-GAAP Earnings Per Share $0.10

May 8 (Reuters) - Tabula Rasa HealthCare Inc:
* TABULA RASA HEALTHCARE ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 OPERATING RESULTS
* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.10
* Q1 REVENUE $43.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $42.6 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NET LOSS IN QUARTER WAS SIGNIFICANTLY IMPACTED BY A CHARGE OF $13.5 MILLION
* SEES REVENUE FOR TRHC’S Q2 IN 2018 TO BE IN RANGE OF $46 MILLION TO $47 MILLION
* Q2 NET INCOME IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $0.4 MILLION TO $0.9 MILLION
* Q2 ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $6.0 MILLION TO $6.5 MILLION
* EXPECTS A NET LOSS IN RANGE OF $7.4 MILLION TO $11.4 MILLION FOR 2018 FY
* FY2018 REVENUE VIEW $190.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: