BRIEF-Tabula Rasa Healthcare Q4 Earnings Per Share $0.55

March 12 (Reuters) - Tabula Rasa Healthcare Inc:
* TABULA RASA HEALTHCARE ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 OPERATING RESULTS
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.09
* Q4 REVENUE $43.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $38.9 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.17 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE FOR TRHC’S Q1 2018 IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $42 MILLION TO $43 MILLION
* Q1 NET LOSS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $1.4 MILLION TO $1.9 MILLION
* REVENUE FOR FISCAL YEAR 2018 IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $185 MILLION TO $195 MILLION
* TRHC EXPECTS FULL YEAR 2018 NET INCOME IN RANGE OF $2.4 MILLION TO $6.4 MILLION
* FY2018 REVENUE VIEW $180.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: