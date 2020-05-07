BRIEF-Tabula Rasa Healthcare Reports Q1 Adjusted Non-GAAP Earnings Per Share $0.01

May 7 (Reuters) - Tabula Rasa HealthCare Inc:
* TABULA RASA HEALTHCARE REPORTS FIRST QUARTER 2020 RESULTS
* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.01
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.05 — REFINITIV IBES DATA
* Q1 REVENUE $72.8 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $71.8 MILLION
* SEES Q2 GAAP NET LOSS IN RANGE OF $12.3 MILLION TO $10.8 MILLION
* SEES Q2 NON-GAAP ADJUSTED EBITDA IN RANGE OF $7 MILLION TO $9 MILLION
* SEES FY 2020 REVENUE IN RANGE OF $332 MILLION TO $352 MILLION
* SEES FY 2020 GAAP NET LOSS IN RANGE OF $35.5 MILLION TO $30.5 MILLION
* SEES FY 2020 NON-GAAP ADJUSTED EBITDA IN RANGE OF $46 MILLION TO $52 MILLION
* FY2020 REVENUE VIEW $339.5 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: