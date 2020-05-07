Healthcare
May 7, 2020 / 10:35 PM / Updated 29 minutes ago

BRIEF-Tabula Rasa Healthcare Reports Q1 Adjusted Non-GAAP Earnings Per Share $0.01

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May 7 (Reuters) - Tabula Rasa HealthCare Inc:

* TABULA RASA HEALTHCARE REPORTS FIRST QUARTER 2020 RESULTS

* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.01

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.05 — REFINITIV IBES DATA

* SEES Q2 2020 REVENUE $76 MILLION TO $81 MILLION

* Q1 REVENUE $72.8 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $71.8 MILLION

* SEES Q2 GAAP NET LOSS IN RANGE OF $12.3 MILLION TO $10.8 MILLION

* SEES Q2 NON-GAAP ADJUSTED EBITDA IN RANGE OF $7 MILLION TO $9 MILLION

* SEES FY 2020 REVENUE IN RANGE OF $332 MILLION TO $352 MILLION

* SEES FY 2020 GAAP NET LOSS IN RANGE OF $35.5 MILLION TO $30.5 MILLION

* SEES FY 2020 NON-GAAP ADJUSTED EBITDA IN RANGE OF $46 MILLION TO $52 MILLION

* Q2 REVENUE VIEW $83.3 MILLION — REFINITIV IBES DATA

* FY2020 REVENUE VIEW $339.5 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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