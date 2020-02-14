Healthcare
February 14, 2020 / 2:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tai Hing Group Holdings Sees About 70% To 80% Drop In Profit Attributable For Year

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Tai Hing Group Holdings Ltd:

* EXPECT SIGNIFICANT DECREASE BY ABOUT 70% TO 80% IN PROFIT ATTRIBUTABLE FOR YEAR

* EXPECT SIGNIFICANT DECREASE BY APPROXIMATELY 70% TO 80% IN PROFIT ATTRIBUTABLE FOR YEAR

* IMPLEMENTED A 20% REDUCTION IN SALARY OF ALL EXECUTIVE DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT FOR 3 MONTHS

* EXPECTED RESULT DUE TO ONE-OFF LISTING EXPENSES RECOGNIZED FOR YEAR

* MANAGEMENT SALARY REDUCTION IN VIEW OF OUTBREAK OF NOVEL CORONAVIRUS Source text for Eikon: Further company coverage:

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