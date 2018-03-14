BRIEF-Tailored Brands, Inc. Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.00

March 14 (Reuters) - Tailored Brands Inc:
* TAILORED BRANDS, INC. REPORTS FISCAL 2017 FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS
* TAILORED BRANDS - ANNOUNCED SALE OF MW CLEANERS BUSINESS FOR ABOUT $18 MILLION
* QTRLY MEN’S WEARHOUSE COMPARABLE SALES INCREASED 2.3%
* SEES 2018 COMPARABLE SALES FOR MEN’S WEARHOUSE AND JOS. A. BANK TO BE POSITIVE LOW-SINGLE-DIGITS
* SEES 2018 MOORES COMPARABLE SALES TO BE FLAT-TO-UP SLIGHTLY
* SEES 2018 K&G COMPARABLE SALES TO BE FLAT-TO-DOWN SLIGHTLY
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $100 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)