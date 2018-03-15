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March 15, 2018 / 12:21 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Tailorx Results Aid In Assessing The Effect Of Chemotherapy In Women With Early-Stage Breast Cancer And Oncotype Dx Breast Recurrence Score Results Of 11 To 25

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Genomic Health Inc:

* LANDMARK TAILORX RESULTS AID IN ASSESSING THE EFFECT OF CHEMOTHERAPY IN WOMEN WITH EARLY-STAGE BREAST CANCER AND ONCOTYPE DX BREAST RECURRENCE SCORE® RESULTS OF 11 TO 25

* GENOMIC HEALTH - ‍TAILORX ACHIEVED SUFFICIENT INFORMATION TO RENDER CONCLUSION REGARDING EFFECT OF CHEMOTHERAPY IN EARLY-STAGE BREAST CANCER PATIENTS​

* GENOMIC HEALTH INC - ‍ECOG-ACRIN WILL BE SUBMITTING RESULTS AS A LATE-BREAKING ABSTRACT FOR PRESENTATION AT AN UPCOMING MAJOR MEDICAL MEETING​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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